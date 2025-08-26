Collision entre deux voitures en Seine-Maritime : deux femmes transportées au CHU de Rouen

À l’arrivée des sapeurs-pompiers, une conductrice âgée de 58 ans se trouvait piégée dans son véhicule. Les secours ont procédé à sa désincarcération avant de la prendre en charge médicalement.



À ses côtés, une passagère de 77 ans a également été blessée. Les deux femmes ont été transportées en urgence relative vers le CHU de Rouen.