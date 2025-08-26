Connectez-vous S'inscrire

Collision entre deux voitures en Seine-Maritime : deux femmes transportées au CHU de Rouen


Les secours sont intervenus ce mardi en début d’après-midi sur la route de Barentin à Saint-Pierre-de-Varengeville après un accident impliquant deux véhicules. Une conductrice a dû être désincarcérée.



Mardi 26 Août 2025 - 14:11



Les femmes, blessées, ont été évacuées vers les urgences du CHU de Rouen - Illustration Adobe Stock
Les femmes, blessées, ont été évacuées vers les urgences du CHU de Rouen - Illustration Adobe Stock
Un accident de la circulation s’est produit ce mardi 26 août, peu avant 12h30, sur la route de Barentin à Saint-Pierre-de-Varengeville (Seine-Maritime). Deux véhicules légers sont entrés en collision, impliquant trois personnes.

Une conductrice piégée dans sa voiture

À l’arrivée des sapeurs-pompiers, une conductrice âgée de 58 ans se trouvait piégée dans son véhicule. Les secours ont procédé à sa désincarcération avant de la prendre en charge médicalement.

À ses côtés, une passagère de 77 ans a également été blessée. Les deux femmes ont été transportées en urgence relative vers le CHU de Rouen.

Un octogénaire indemne

Le conducteur de l’autre voiture, un homme de 88 ans, est ressorti indemne de la collision et n’a pas nécessité de transport vers l’hôpital.

L’intervention a mobilisé une dizaine de sapeurs-pompiers et quatre véhicules de secours routier. La gendarmerie était également présente sur les lieux pour sécuriser la zone et réguler la circulation.
 





Mots clés : accident, enquête, faits divers, gendarmerie, pompiers, Saint-Pierre-de-Varengeville, Seine-Maritime

              


En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIÉTÉ | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Contact

L'info en continu

Fumée et odeur de brûlé : incendie maîtrisé dans un immeuble de trois étages à Oissel

26/08/2025

Collision entre deux voitures en Seine-Maritime : deux femmes transportées au CHU de Rouen

26/08/2025

Rouen : un jeune homme se blesse en escaladant la grille du donjon pour récupérer son téléphone

26/08/2025

A Rouen, la motocross roulait dangereusement sur les trottoirs : son pilote se rebelle contre les policiers

26/08/2025

Un employé interpellé au portique de sécurité après le vol d’un smartphone dans son entreprise à Grand-Couronne

26/08/2025

Automobiliste mortellement percuté au Havre : une mère de famille de 21 ans placée en détention

26/08/2025

Yvelines : trois interpellations lors d’une tentative de cambriolage à Saint-Germain-en-Laye

26/08/2025

Yvelines : un trafiquant de stupéfiants condamné à 30 mois de prison ferme

25/08/2025

Disparition de Sarah Janelle dans les Yvelines : la touriste américaine retrouvée saine et sauve

25/08/2025

Incendie à Boos en Seine-Maritime : une maison détruite, six personnes relogées

25/08/2025

Mort d’un adolescent lors d’une sortie à la plage du Havre : une enquête pour homicide involontaire ouverte

25/08/2025

Grand-Couronne : un conducteur alcoolisé prend la fuite après un accident, une mère et ses deux enfants transportés à l’hôpital

25/08/2025

A Barville, dans l'Eure, un pavillon, un abri de jardin et une voiture détruits dans un violent incendie

25/08/2025

Eure : une octogénaire décède dans un face-à-face avec un poids lourd sur la RN12

24/08/2025

Un parapentiste chute de 20 mètres et reste suspendu dans un arbre au Marais-Vernier (Eure)

24/08/2025

Un incendie endommage une habitation au Plessis-Sainte-Opportune (Eure) : les occupants relogés

24/08/2025

Disparition inquiétante d’une femme de 35 ans à Mareil-Marly (Yvelines)

24/08/2025

Un incendie de chaume maîtrisé à Bourneville-Sainte-Croix, dans l'Eure

24/08/2025

Eure : un garage abritant des voitures de collection ravagé par les flammes à Vexin-sur-Epte

24/08/2025

Le Havre : un piéton de 27 ans percuté délibérément par une voiture, héliporté en urgence absolue vers le CHU de Rouen

23/08/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie
Les infos les + lues

Eure : une octogénaire décède dans un face-à-face avec un poids lourd sur la RN12

24/08/2025 -

L'adolescent, victime d’un début de noyade sur la plage du Havre, est décédé à l'hôpital

19/08/2025 -

La RN12 coupée à la circulation pour environ deux heures suite à un accident ce matin dans l’Eure-et-Loir

20/08/2025 -

Saint-Aubin-d’Escroville : un feu de chaume ravage 4 hectares près du Neubourg (Eure)

23/08/2025 -

La RN12 coupée dans les deux sens après un accident à Saint-Maurice-lès-Charencey (Orne)

19/08/2025 -

Le Havre : un piéton de 27 ans percuté délibérément par une voiture, héliporté en urgence absolue vers le CHU de Rouen

23/08/2025 -

Eure : une femme tuée et une adolescente grièvement blessée dans une collision sur la RD613 à Boissy-Lamberville

21/08/2025 -

Deux adolescentes grièvement blessées à trottinette dans un accident à Port-Jérôme-sur-Seine

22/08/2025 -

Un bruit suspect alerte un riverain : la police arrête deux suspects dans un parking souterrain à Rouen

20/08/2025 -

Energie. 4 400 panneaux photovoltaïques installés sur le site du centre hospitalier d’Évreux

21/08/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen