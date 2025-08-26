Collision entre deux voitures en Seine-Maritime : deux femmes transportées au CHU de Rouen

Les femmes, blessées, ont été évacuées vers les urgences du CHU de Rouen - Illustration Adobe Stock
Un accident de la circulation s’est produit ce mardi 26 août, peu avant 12h30, sur la route de Barentin à Saint-Pierre-de-Varengeville (Seine-Maritime). Deux véhicules légers sont entrés en collision, impliquant trois personnes.
Une conductrice piégée dans sa voiture
À l’arrivée des sapeurs-pompiers, une conductrice âgée de 58 ans se trouvait piégée dans son véhicule. Les secours ont procédé à sa désincarcération avant de la prendre en charge médicalement.
À ses côtés, une passagère de 77 ans a également été blessée. Les deux femmes ont été transportées en urgence relative vers le CHU de Rouen.
Un octogénaire indemne
Le conducteur de l’autre voiture, un homme de 88 ans, est ressorti indemne de la collision et n’a pas nécessité de transport vers l’hôpital.
L’intervention a mobilisé une dizaine de sapeurs-pompiers et quatre véhicules de secours routier. La gendarmerie était également présente sur les lieux pour sécuriser la zone et réguler la circulation.
