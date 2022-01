Coincé sous un bus, un pilote de trottinette électrique succombe à ses blessures à Déville-lès-Rouen

Le jeune homme, grièvement blessé, a été dégagé par les sapeurs-pompiers pour être pris en charge sur place par la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). Malgré les soins prodigués, il a été déclaré décédée par le médecin urgentiste.



Fortement choquée, la conductrice du bus, âgée de 34 ans, a été transportée en urgence relative au CHU de Rouen.



Une enquête est ouverte par le groupe d'appui judiciaire (GAJ) de la sûreté départementale afin de déterminer exactement les circonstances de l'accident.



L'intervention est toujours en cours et la rue du Petit Aulnay est fermée à la circulation, précise le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis).