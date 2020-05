Cocktails Molotov contre le bureau de police de Petit-Quevilly : deux hommes et une femme interpellés

Le témoin compose le « 17 » (Police secours) pour signaler les faits. Des policiers arrivent rapidement. Sur place, ils retrouvent les débris des cocktails Molotov et la façade du commissariat noircie. Les incendiaires ont pris la fuite. Ils se sont réfugiés en fait dans une habitation, rue Jacquard. La jeune femme, âgée de 18 ans, est quant à elle interpellée à proximité et placée en garde à vue. Son téléphone portable a été confisqué pour les besoins de l'enquête.



Son audition par les enquêteurs va cependant permettre d’identifier les deux hommes : l’un est âgé de 25 ans. Le second de 20 ans. Ils sont originaires de Petit-Quevilly et d’une commune de l’Eure.