Circulation compliquée ce dimanche sur les routes du retour : des bouchons signalés en Normandie et dans l’Ouest

Ce dimanche 1er juin, classé noir dans le sens des retours par Bison Futé, s’annonce chargé sur les grands axes. Des ralentissements importants sont signalés dès la fin de matinée, notamment sur l’autoroute A13 et la N165.



Retour du pont de l’Ascension : les premiers bouchons apparaissent



À 11h ce dimanche, les premières difficultés de circulation sont observées principalement autour de grandes agglomérations de l’Ouest, selon Bison Futé. La situation est particulièrement tendue sur plusieurs portions de la N165 dans le Morbihan :

• N165 (56) : 15 km de bouchon sont signalés dans le secteur de Lorient, en direction de Nantes.

• N165 (56) : 11 km de bouchon entre Auray et l’échangeur de la RN166, en direction de Rennes.



En Normandie : bouchon de plus de 5 km sur l’A13 dans l’Eure



La Normandie n’est pas épargnée par les retours massifs de ce long week-end. Sur l’autoroute A13, dans le Calvados, 17 km de ralentissements sont observés aux abords de Caen, en direction de Paris.



Toujours sur l’A13, un bouchon de 5,5 km est actuellement en cours dans le département de l’Eure, dans le sens Cherbourg - Paris, entre Beuzeville et Le Torpt. Le ralentissement concerne une portion de 5,6 km.



La circulation reste fluide ailleurs sur le réseau normand, mais d’autres ralentissements sont attendus dans l’après-midi, notamment à l’approche de la région parisienne.



Route coupée pour cause de course cycliste sur la N27



Un événement sportif perturbe également la circulation en Seine-Maritime sur la N27, dans le sens Rouen vers Dieppe :

• La bretelle de sortie de l’échangeur de Tôtes sud est coupée à la circulation sur environ 300 mètres en raison du passage d’une course cycliste. Des déviations locales sont à prévoir.