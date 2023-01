Cinq blessés, dont deux graves, dans un accident à Saint-Aubin-de-Celloville, en Seine-Maritime

Deux hommes, âgés de 29 et 35 ans, ont été blessés grièvement dans l'un des véhicules. Ils ont été transportés en urgence absolue vers le CHU de Rouen. Les autres victimes sont deux enfants de 8 et 10 ans et une femme de 29 ans qui ont été transportés en urgence relative vers également le CHU

.

Des moyens importants ont été mobilisés, à savoir 32 sapeurs-pompiers et dix véhicules de secours.



L'enquête ouverte par la gendarmerie va devoir établir les circonstances de l'accident.