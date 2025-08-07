Chevaux mutilés en Seine-Maritime : un homme d'une vingtaine d'années écroué après trois mois d’enquête

L’association Stéphane Lamart – Pour la défense des droits des animaux salue « avec force » la première interpellation dans l’affaire des mutilations de chevaux, qualifiée d’avancée majeure. Une réaction d’autant plus forte qu’elle survient après la violente attaque survenue dans la nuit du 31 juillet au 1er août à Saint-Martin-du-Manoir, où cinq chevaux ont été agressés. L’un d’eux est mort dans d’atroces souffrances, et les quatre autres présentent de graves blessures, dont un cheval ayant perdu un œil.

L’association, qui a déposé plainte à plusieurs reprises depuis le début de cette vague de violences, espère que cette arrestation permettra de faire toute la lumière sur ces actes atroces et d’identifier d’éventuels complices ou co-auteurs.

Elle a annoncé sa présence à l’audience du 26 septembre à 13h30, devant le tribunal correctionnel du Havre, en tant que partie civile. Elle sera représentée par Me Patrice Grillon, avocat spécialisé en droit animalier.