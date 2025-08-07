Chevaux mutilés en Seine-Maritime : un homme d'une vingtaine d'années écroué après trois mois d’enquête

Quinze chevaux mutilés, cinq morts : l'enquête des gendarmes qui a duré trois mois a permis d'interpeller un suspect, un jeune homme qui a été placé en détention provisoire- Illustration Ralphs / Pixabay
Depuis le mois de mai, l’inquiétude n’a cessé de grandir parmi les éleveurs et propriétaires de chevaux en Seine-Maritime. En l’espace de trois mois, quinze équidés ont été la cible de mutilations particulièrement violentes. Cinq d’entre eux n’ont pas survécu à leurs blessures. Une série noire débutée dans la nuit du 6 au 7 mai 2025, et qui s’est poursuivie jusqu’à celle du 31 juillet au 1er août.
L’émotion dans le monde équestre a été à la hauteur de l’horreur des faits. Très vite, les enquêteurs ont écarté la piste accidentelle, privilégiant celle d’actes volontaires de maltraitance. Une cellule dédiée a été mobilisée au sein de la gendarmerie pour tenter d’identifier l’auteur de ces sévices.
L’ADN comme pièce maîtresse
L’enquête a connu une avancée décisive après la dernière attaque à Saint-Martin-du-Manoir, au cours de laquelle des traces de sang humain ont été relevées sur les lieux. Les analyses ADN ont permis de remonter jusqu’à un suspect, un homme âgé d’une vingtaine d’années, interpellé lundi dernier.
Lors de la perquisition à son domicile et dans son véhicule, les gendarmes ont découvert plusieurs éléments troublants : un cutter ou une clé à griffe portant des traces de sang, ainsi que des biscuits pour chevaux, a détaillé Soizic Guillaume, procureure de la République du Havre, lors d'une conférence de presse ce jeudi matin.
Vers un procès en septembre
Placé en garde à vue pendant 48 heures, le suspect a reconnu sa présence sur les lieux de deux des mutilations, d'abord à Saint-Vaast-Dieppedalle puis à Saint-Martin-du-Manoir tout dernièrement. Il a été mis en examen pour « actes de cruauté sur animal domestique ou captif ayant entraîné la mort ou non », ainsi que pour « port et transport d’arme de catégorie D ».
L'e mis en cause a été placé en détention provisoire dans l’attente de son procès, prévu pour le 26 septembre. Il encourt jusqu’à cinq ans d’emprisonnement.
Réaction et mobilisation de l’association Stéphane Lamart
- L’association Stéphane Lamart – Pour la défense des droits des animaux salue « avec force » la première interpellation dans l’affaire des mutilations de chevaux, qualifiée d’avancée majeure. Une réaction d’autant plus forte qu’elle survient après la violente attaque survenue dans la nuit du 31 juillet au 1er août à Saint-Martin-du-Manoir, où cinq chevaux ont été agressés. L’un d’eux est mort dans d’atroces souffrances, et les quatre autres présentent de graves blessures, dont un cheval ayant perdu un œil.
L’association, qui a déposé plainte à plusieurs reprises depuis le début de cette vague de violences, espère que cette arrestation permettra de faire toute la lumière sur ces actes atroces et d’identifier d’éventuels complices ou co-auteurs.
Elle a annoncé sa présence à l’audience du 26 septembre à 13h30, devant le tribunal correctionnel du Havre, en tant que partie civile. Elle sera représentée par Me Patrice Grillon, avocat spécialisé en droit animalier.