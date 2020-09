Cette nuit au Havre : 12 véhicules incendiés, des habitants évacués et un suspect interpellé

Un homme âgé de 49 ans a été interpellé dans la nuit au Havre (Seine-Maritime). Il est suspecté d'être à l'origine des incendies qui ont embrasé douze véhicules dans les rues Emile Encontre et Saint-Michel.



Le feu s'est déclaré vers 3 heures du matin. Rapidement sur place, prévenus par un témoin, les équipages de Police-secours et de la brigade anti-criminalité (BAC) ont d'abord sécurisé l'endroit et fait évacuer les habitants des immeubles les plus proches.



Les sapeurs-pompiers , arrivés quelques instants après, ont rapidement éteint les différents foyers empêchant ainsi toute propagation des flammes.



Au final, neuf véhicules ont été entièrement détruits et trois autres endommagés. Une façade d'immeuble a également été endommagée par le feu et les fumées. Aucun blessé n'est à déplorer.