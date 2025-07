Carnac et Locmariaquer inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO

L’inscription concerne les célèbres alignements de Carnac, ensemble unique de plus de 3 000 menhirs dressés sur près de 4 kilomètres, et le site de Locmariaquer, qui comprend la Table des Marchands, le grand menhir brisé — l’un des plus grands au monde — et le tumulus d’Er Grah.



Ces vestiges, datés du Néolithique (vers 4500 à 3000 av. J.-C.), témoignent d’un savoir-faire remarquable des sociétés préhistoriques dans l’art de construire, de vénérer et d’organiser l’espace sacré.