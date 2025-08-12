Carambolage sur l’A150 à La Vaupalière, près de Rouen : une femme blessée légèrement

Ce mardi après-midi, un carambolage impliquant six voitures a perturbé la circulation sur l’autoroute A150, dans le sens Yvetot – Rouen.



L’accident s’est produit vers 16h20, à hauteur de La Vaupalière (Seine-Maritime). Selon les premiers éléments, six véhicules légers sont entrés en collision sur la voie de gauche dans le sens Barentin vers Rouen, pour une raison encore indéterminée.



Les secours ont pris en charge une conductrice, blessée légèrement, qui a été transportée vers l’hôpital le plus proche. L’accident a occasionné d’importants ralentissements sur cet axe très fréquenté en fin de journée.





