Canicule : 16 départements en vigilance rouge mardi, dont Paris et l’Île-de-France

Informations et prévention

La nuit de mardi à mercredi sera particulièrement difficile dans la région parisienne, où la chaleur nocturne pourrait avoir de forts impacts sur les personnes vulnérables, comme les personnes âgées ou les enfants. Les autorités sanitaires appellent à une vigilance accrue.Face à ces conditions extrêmes, Bison Futé exhorte les automobilistes à adapter leurs déplacements et à éviter de prendre la route aux heures les plus chaudes, entre 12h et 16h. L’organisme de régulation rappelle plusieurs conseils essentiels pour limiter les risques :• Équipez votre véhicule de pare-soleil ou de films solaires pour limiter la chaleur à bord.• Hydratez-vous régulièrement et surveillez l’état de santé des passagers, en particulier les plus fragiles.• Ne laissez jamais une personne seule dans un véhicule à l’arrêt, même pour quelques minutes.• Consultez les conditions de circulation en temps réel sur le site ou l’application de Bison Futé.Pour rester informé des recommandations sanitaires en période de canicule :• Site du ministère de la Santé et des Solidarités