Brionne : trois membres d’une même famille en garde à vue, suspectés de sept cambriolages

Plusieurs de ces objets ont été mis en vente sur des sites comme Leboncoin et Facebook. Les investigations des gendarmes ont alors permis d’identifier les vendeurs, dont le principal mis en cause, un homme de 26 ans. Le suspect a été interpellé la semaine dernière ainsi que deux membres de sa famille, sa compagne âgée de 25 ans et un jeune homme de 18 ans. Le trio a été placé en garde à vue.



Des perquisitions ont été effectuées à leur domicile. C’est ainsi que des objets et matériels provenant de six autres cambriolages ont été retrouvés lors de cette opération.