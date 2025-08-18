Braquage lors de la vente d'une moto à Evreux : le supposé acheteur soupçonné de complicité

Le propriétaire d'une moto, mise en vente sur le site Le Bon Coin, a été braqué chez lui par un individu cagoulé et armé. Les faits se sont déroulés sous les yeux d'un supposé acheteur qui s'est enfui, avant l'arrivée de la police. Lui et le braqueur sont recherchés.



Le propriétaire d’une moto BMW avait mis le deux-roues en vente sur le site de petites annonces Le Bon Coin. Cntacté par un potentiel acheteur, il a donné rendez-vous à ce dernier en fin de matinée, ce dimanche 17 août. Alors que l’échange débutait, un homme cagoulé a surgi, brandissant une arme à feu. Sous la menace, il s’est fait remettre les clés, s'est emparé du deux-roues et a pris la fuite.

L’acheteur, spectateur impassible ou complice ? Le prétendu acquéreur, médusé, n’a pas tenté d’intervenir et a affirmé à la victime ne pas être concerné. Il a ensuite regagné une voiture stationnée à proximité et a disparu, sans attendre l'arrivée de la police, selon les premiers témoignages.



Les forces de l’ordre ont ouvert une enquête pour identifier non seulement l’auteur du vol, mais également le supposé acheteur, afin de déterminer s’il a joué un rôle dans ce braquage.





