Bouchons 276 sensibilise les collégiens d’Évreux, dans l’Eure, au recyclage solidaire

En marge de cette animation scolaire, Charles Giusti, préfet de l’Eure, est attendu l’après-midi dans les locaux de l’association, au dépôt situé 80 rue Gay Lussac à Évreux. Cette visite officielle témoigne de l’intérêt des pouvoirs publics pour les initiatives locales en faveur du recyclage et du handicap.



Avec 7 dépôts régionaux et plus de 550 points de collecte, Bouchons 276 invite les particuliers et les structures à rejoindre le mouvement. Toutes les informations et le formulaire de demande d’aide sont disponibles sur leur site : www.bouchons276.com