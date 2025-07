Bois-Guillaume : deux jeunes surpris en flagrant délit de cambriolage dans une propriété

Bois-Guillaume (Seine-Maritime) – Deux jeunes âgés de 16 et 18 ans ont été interpellés à l’aube par la police, alors qu’ils venaient de s’introduire dans le garage d’une maison, chemin de Clères, à Bois-Guillaume, près de Rouen.



Peu avant 5h30, le centre de supervision urbaine (CSU) donne l’alerte : les caméras de vidéosurveillance montrent deux individus s’introduisant dans une propriété, après avoir plié et forcé le volet roulant du garage.



Lorsque les policiers arrivent sur place, ils constatent que deux vélos, normalement entreposés dans le garage, ont été déplacés et posés contre un mur.