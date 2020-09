Bernay : un bus de transport scolaire vide impliqué dans un accident, le conducteur est blessé

Un accident s’est produit ce mardi vers 16h45 sur la rocade de Bernay (D438) dans l’Eure. Il a impliqué un bus de transport scolaire, seul en cause. Le véhicule était vide de tout occupant.



Le conducteur a été légèrement blessé, selon un officier de l’escadron département de sécurité routière (Edsr).



Les sapeurs-pompiers sont intervenus et devaient décider, en fonction des blessures, du transport ou non de la victime.



Une enquête est ouverte par la gendarmerie afin d’établir les circonstances de l’accident.



Plus d’infos à venir