Baie du Tréport : quatre plaisanciers et un chien secourus après l’échouement et le naufrage de leur voilier

Le voilier, victime d’une avarie moteur en marée descendante avec fort coefficient, a finalement sombré au large de Mers-les-Bains. Ses quatre occupants et un animal de compagnie ont été récupérés indemnes.



Une opération de sauvetage maritime a mobilisé d’importants moyens samedi 9 août en fin d’après-midi, en baie du Tréport (Seine-Maritime). Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez a coordonné l’intervention après l’échouement d’un voilier, à bord duquel se trouvaient quatre personnes et un chien.

Échouement en marée descendante L’alerte a été donnée via un appel de détresse sur le canal VHF 16. Le voilier signalait une avarie moteur l’ayant contraint à s’échouer à proximité de la plage du Tréport, alors que la marée était descendante et le coefficient supérieur à 90. Les vagues déstabilisaient le bateau, empêchant toute manœuvre autonome pour reprendre la mer.



Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont déployé un bateau léger de sauvetage, un véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) ainsi que des pompiers présents sur la plage. La station SNSM de Cayeux-sur-Mer (Somme) a été sollicitée, mais la marée basse a limité leur intervention directe.



Les quatre personnes et l’animal ont été secourus successivement puis transportés à l’hôpital pour suspicion d’hypothermie. Leur pronostic vital n’est pas engagé.

Le voilier sombre au large de Mers-les-Bains Parallèlement, la vedette SNS 209 “Président J.C. Fortini” de la SNSM du Tréport a tenté de déséchouer et remorquer le voilier. Peu après le début de l’opération, l’embarcation a commencé à couler face à Mers-les-Bains, avant de sombrer à faible distance de la digue.

La zone a été balisée et les autorités compétentes informées. Le propriétaire, déjà pris en charge à terre, a été avisé du naufrage





