Connectez-vous S'inscrire

Automobiliste mortellement percuté au Havre : une mère de famille de 21 ans placée en détention


Le drame s'est produit samedi dernier, rue Anatole-France au Havre. La conductrice de 21 ans, qui avait pris la fuite, a été mise en examen pour homicide volontaire et placée en détention provisoire.



Mardi 26 Août 2025 - 10:19



La jeune femme, mère de deux enfants, a été mise en examen pour homicide volontaire et placée en détention provisoire - Illustration Adobe Stock
La jeune femme, mère de deux enfants, a été mise en examen pour homicide volontaire et placée en détention provisoire - Illustration Adobe Stock
Un différend banal entre deux automobilistes à un feu rouge a tourné au drame, samedi 23 août, au Havre (Seine-Maritime). Alors qu'il venait de descendre de sa voiture, un homme de 27 ans, a été violemment percuté de plein fouet par un véhicule. Il est décédé deux jours plus tard au CHU de Rouen. La conductrice, âgée de 21 ans, a été interpellée quelques plus tard dans la nuit et mise en examen pour homicide volontaire.

L'altercation au feu rouge dégénère

Les faits se sont produits vers 18h15, rue Anatole-France. L’origine de l’altercation remonte à « un démarrage considéré comme trop lent au feu tricolore », relate dans un communiqué la procureure de la République du Havre, Soizic Guillaume. Le jeune homme aurait manifesté son impatience par un coup de klaxon, ce à quoi la conductrice aurait répliqué par un doigt d’honneur. Quelques instants plus tard, le véhicule de la victime doublait celui de la mise en cause. L’homme descendait alors de son véhicule, sans toutefois bloquer l’autre voiture, selon les images de vidéosurveillance exploitées par les enquêteurs.

Heurté et traîné sur plusieurs mètres

C’est à ce moment que la conductrice redémarrait brusquement, percutant de plein fouet la victime, qui a été traînée sur le capot sur plusieurs mètres avant de chuter lourdement au sol. Plusieurs témoins ont confirmé n’avoir observé aucun freinage ni ralentissement au moment du choc. La jeune femme, qui se trouvait avec son compagnon et ses deux enfants, a ensuite pris la fuite.

La victime, grièvement blessée et placée en coma artificiel, avait été héliportée vers le CHU de Rouen avec un pronostic vital engagé. Son décès a été déclaré lundi 25 août au matin.

Mise en examen pour homicide volontaire et écrouée

Le véhicule impliqué a été rapidement identifié, permettant l’interpellation de la conductrice et de son compagnon dans la nuit de samedi à dimanche. Placée en garde à vue, la jeune femme a reconnu être la conductrice mais a contesté toute intention homicide, affirmant avoir agi sous l’effet de la panique, craignant d’être violentée.

Présentée lundi à un juge d’instruction, elle a été mise en examen pour homicide volontaire et placée en détention provisoire, conformément aux réquisitions du parquet. Son compagnon, également placé en garde à vue, a été remis en liberté.





Mots clés : enquête, faits divers, Le Havre, police, Seine-Maritime

              


En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIÉTÉ | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Contact

L'info en continu

Automobiliste mortellement percuté au Havre : une mère de famille de 21 ans placée en détention

26/08/2025

Yvelines : trois interpellations lors d’une tentative de cambriolage à Saint-Germain-en-Laye

26/08/2025

Yvelines : un trafiquant de stupéfiants condamné à 30 mois de prison ferme

25/08/2025

Disparition de Sarah Janelle dans les Yvelines : la touriste américaine retrouvée saine et sauve

25/08/2025

Incendie à Boos en Seine-Maritime : une maison détruite, six personnes relogées

25/08/2025

Mort d’un adolescent lors d’une sortie à la plage du Havre : une enquête pour homicide involontaire ouverte

25/08/2025

Grand-Couronne : un conducteur alcoolisé prend la fuite après un accident, une mère et ses deux enfants transportés à l’hôpital

25/08/2025

A Barville, dans l'Eure, un pavillon, un abri de jardin et une voiture détruits dans un violent incendie

25/08/2025

Eure : une octogénaire décède dans un face-à-face avec un poids lourd sur la RN12

24/08/2025

Un parapentiste chute de 20 mètres et reste suspendu dans un arbre au Marais-Vernier (Eure)

24/08/2025

Un incendie endommage une habitation au Plessis-Sainte-Opportune (Eure) : les occupants relogés

24/08/2025

Disparition inquiétante d’une femme de 35 ans à Mareil-Marly (Yvelines)

24/08/2025

Un incendie de chaume maîtrisé à Bourneville-Sainte-Croix, dans l'Eure

24/08/2025

Eure : un garage abritant des voitures de collection ravagé par les flammes à Vexin-sur-Epte

24/08/2025

Le Havre : un piéton de 27 ans percuté délibérément par une voiture, héliporté en urgence absolue vers le CHU de Rouen

23/08/2025

Travaux de nuit : l’A131 fermée pour la dépose de l’auvent du péage de Bourneville (Eure)

23/08/2025

Pont-Authou : un appartement détruit par les flammes, une femme hospitalisée après avoir inhalé des fumées

23/08/2025

Saint-Aubin-d’Escroville : un feu de chaume ravage 4 hectares près du Neubourg (Eure)

23/08/2025

Deux adolescentes grièvement blessées à trottinette dans un accident à Port-Jérôme-sur-Seine

22/08/2025

Rouen : à l'aide d'un drone, ils tentent de parachuter des objets interdits dans l'enceinte de la prison

22/08/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie
Les infos les + lues

Eure : une octogénaire décède dans un face-à-face avec un poids lourd sur la RN12

24/08/2025 -

L'adolescent, victime d’un début de noyade sur la plage du Havre, est décédé à l'hôpital

19/08/2025 -

La RN12 coupée à la circulation pour environ deux heures suite à un accident ce matin dans l’Eure-et-Loir

20/08/2025 -

Saint-Aubin-d’Escroville : un feu de chaume ravage 4 hectares près du Neubourg (Eure)

23/08/2025 -

La RN12 coupée dans les deux sens après un accident à Saint-Maurice-lès-Charencey (Orne)

19/08/2025 -

Le Havre : un piéton de 27 ans percuté délibérément par une voiture, héliporté en urgence absolue vers le CHU de Rouen

23/08/2025 -

Eure : une femme tuée et une adolescente grièvement blessée dans une collision sur la RD613 à Boissy-Lamberville

21/08/2025 -

Deux adolescentes grièvement blessées à trottinette dans un accident à Port-Jérôme-sur-Seine

22/08/2025 -

Un bruit suspect alerte un riverain : la police arrête deux suspects dans un parking souterrain à Rouen

20/08/2025 -

Energie. 4 400 panneaux photovoltaïques installés sur le site du centre hospitalier d’Évreux

21/08/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen