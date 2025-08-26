Automobiliste mortellement percuté au Havre : une mère de famille de 21 ans placée en détention

Le drame s'est produit samedi dernier, rue Anatole-France au Havre. La conductrice de 21 ans, qui avait pris la fuite, a été mise en examen pour homicide volontaire et placée en détention provisoire.



Un différend banal entre deux automobilistes à un feu rouge a tourné au drame, samedi 23 août, au Havre (Seine-Maritime). Alors qu'il venait de descendre de sa voiture, un homme de 27 ans, a été violemment percuté de plein fouet par un véhicule. Il est décédé deux jours plus tard au CHU de Rouen. La conductrice, âgée de 21 ans, a été interpellée quelques plus tard dans la nuit et mise en examen pour homicide volontaire.

L'altercation au feu rouge dégénère Les faits se sont produits vers 18h15, rue Anatole-France. L’origine de l’altercation remonte à « un démarrage considéré comme trop lent au feu tricolore », relate dans un communiqué la procureure de la République du Havre, Soizic Guillaume. Le jeune homme aurait manifesté son impatience par un coup de klaxon, ce à quoi la conductrice aurait répliqué par un doigt d’honneur. Quelques instants plus tard, le véhicule de la victime doublait celui de la mise en cause. L’homme descendait alors de son véhicule, sans toutefois bloquer l’autre voiture, selon les images de vidéosurveillance exploitées par les enquêteurs.

Heurté et traîné sur plusieurs mètres C’est à ce moment que la conductrice redémarrait brusquement, percutant de plein fouet la victime, qui a été traînée sur le capot sur plusieurs mètres avant de chuter lourdement au sol. Plusieurs témoins ont confirmé n’avoir observé aucun freinage ni ralentissement au moment du choc. La jeune femme, qui se trouvait avec son compagnon et ses deux enfants, a ensuite pris la fuite.



La victime, grièvement blessée et placée en coma artificiel, avait été héliportée vers le CHU de Rouen avec un pronostic vital engagé. Son décès a été déclaré lundi 25 août au matin.

Mise en examen pour homicide volontaire et écrouée Le véhicule impliqué a été rapidement identifié, permettant l’interpellation de la conductrice et de son compagnon dans la nuit de samedi à dimanche. Placée en garde à vue, la jeune femme a reconnu être la conductrice mais a contesté toute intention homicide, affirmant avoir agi sous l’effet de la panique, craignant d’être violentée.



Présentée lundi à un juge d’instruction, elle a été mise en examen pour homicide volontaire et placée en détention provisoire, conformément aux réquisitions du parquet. Son compagnon, également placé en garde à vue, a été remis en liberté.





En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIÉTÉ | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Contact