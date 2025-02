Au Tilleul, près d’Étretat, un bâtiment agricole ravagé par les flammes et une habitation touchée

À 15 heures, le bilan ne faisait mention d’aucune victime (les quatre occupants, indemnes, étaient sortis avant l’arrivée des secours) mais les dégâts matériels sont conséquents. Le bâtiment agricole initial est entièrement détruit, l’habitation a subi d’importants dommages, avec un incendie généralisé sur sa toiture. Enfin, le troisième bâtiment agricole a été atteint, et les pompiers ont réussi à limiter la propagation.



A 16 heures, les foyers principaux sont éteints, reste trois lances à incendie en action par intermittence, précise le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



Six occupants de l’habitation sinistrée vont devoir être relogés dans la famille.



.