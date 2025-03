Au Havre, violent incendie dans un immeuble : trois personnes intoxiquées et neuf relogements

Le bilan définitif fait état de trois personnes intoxiquées par les fumées, prises en charge par les secours avant d’être transportées au centre hospitalier Jacques-Monod à Montivilliers. Par ailleurs, en raison des dégâts causés par l’incendie, neuf habitants ont dû être relogés.



Un dispositif conséquent a été mobilisé par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76), soit 14 engins et 36 sapeurs-pompiers, dont un officier de colonne chargé de la coordination des opérations.



Les circonstances exactes du départ de feu restent à déterminer. Une enquête a été ouverte pour en établir les causes.