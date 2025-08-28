Connectez-vous S'inscrire

Au Havre, un trentenaire contrôlé en possession de pipes à crack et d'un vélo volé


Repéré en train de pousser un vélo de femme équipé d’un porte-bébé, le suspect était en possession de pipes à crack et incapable de justifier l’origine du deux-roues, il a été interpellé pour recel de vol.



Jeudi 28 Août 2025 - 11:12



Le suspect a été placé en garde à vue au commissariat du Havre - Illustration Adobe Stock
Cette nuit de mercredi à eudi, vers 2 heures du matin, en patrouille au Havre, une équipe de la brigade anti-criminalité a repéré, rue Bourdaloue dans le secteur de Graville, un homme qui poussait un vélo de femme équipé d’un porte-bébé. À la vue des policiers, l’individu a accéléré le pas et s’est débarrassé discrètement d’un objet.
 

Le vélo d'un supposé ami...

Lors du contrôle, les agents ont découvert qu’il s’agissait d’une pipe à crack. Une seconde a été retrouvée sur lui. Interrogé sur la provenance du vélo, l’homme, âgé de 31 ans, a donné des explications confuses : il a d’abord affirmé qu’il appartenait à un ami, avant de reconnaître qu’il l’avait trouvé dans le hall d’un immeuble. Le deux-roues présentait par ailleurs un cadenas dégradé.
Le suspect a été interpellé pour recel de vol.




Mots clés : enquête, faits divers, Le Havre, police, Seine-Maritime

              



