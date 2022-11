Au Havre, un jeune homme agressé et dépouillé par deux inconnus en bas de son immeuble

La victime et sa mère se rendent un peu plus tard au commissariat du Havre pour signaler les faits et déposer plainte. Les policiers prennent note du signalement des agresseurs.



Le lendemain, un équipage de la Brigade anticriminalité (BAC) est amené à contrôler deux hommes. L'un d'eux est trouvé en possession d'un document au nom du jeune homme agressé la veille. Dans un premier temps, aucun lien n'est établi. Ils sont donc relâchés.



Pas pour longtemps. Quelques heures plus tard, vers 15 heures, les deux suspects, domiciliés à Montreuil (Seine-Saint-Denis) sont repérés sur le parvis de la gare SNCF et sont cette fois interpellés pour "vol avec violences".