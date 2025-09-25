Connectez-vous S'inscrire





Au Havre, incendie au dernier étage d'un immeuble : neuf appartements évacués


Un feu s’est déclaré ce jeudi matin au dernier étage d’un immeuble collectif situé impasse Eugène Varlin, au Havre. L’intervention des secours est toujours en cours. Aucune victime n'est à signaler à cette heure.



Jeudi 25 Septembre 2025 - 10:41



Une vingtaine de soldats du feu ont été mobilisés sur les lieux de l'incendie - Illustration
Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été confrontés, ce jeudi matin peu après 9 heures, à un incendie en cours au 4ᵉ et dernier étage d’un immeuble collectif de quatre étages situé impasse Eugène Varlin, au Havre.

Une vingtaine de sapeurs-pompiers sur place

Le sinistre a mobilisé d’importants moyens de secours, avec six engins et une vingtaine de sapeurs-pompiers. Une lance à incendie a été engagée pour procéder à l’extinction des flammes. Une reconnaissance des lieux a également été menée, afin de s’assurer de l’évacuation des habitants potentiellement présents.

Les forces de police étaient également sur place pour sécuriser le périmètre d’intervention.

Neuf appartements évacués

Le bilan de l’opération restait provisoire en milieu de matinée. Aucun blessé n’a été signalé à cette heure, et les foyers principaux ont été éteints, précise à 10h30, le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76). Les sapeurs-pompiers procèdent maintenant aux opérations de ventilation et de déblais. 

Neuf appartements ont été évacués le temps de l'intervention toujours en cours à cette heure. 





