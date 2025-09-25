Au Havre, incendie au dernier étage d'un immeuble : neuf appartements évacués

Le sinistre a mobilisé d’importants moyens de secours, avec six engins et une vingtaine de sapeurs-pompiers. Une lance à incendie a été engagée pour procéder à l’extinction des flammes. Une reconnaissance des lieux a également été menée, afin de s’assurer de l’évacuation des habitants potentiellement présents.



Les forces de police étaient également sur place pour sécuriser le périmètre d’intervention.