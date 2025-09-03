Au Havre, il dérobe un scooter pour se faire « un peu d'argent », la vidéosurveillance le trahit

Un jeune homme de 19 ans a été interpellé dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 septembre, vers 1h50, alors qu’il tentait de dérober un scooter rue Raspail, au Havre.