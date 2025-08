Arrêté en flag au Havre : les caméras filment toute la scène d’un double cambriolage dans un restaurant

Les faits se sont produits dans la nuit du mercredi 31 juillet au jeudi 1ᵉʳ août. Vers 4 h 05, un homme s’introduit dans un restaurant du quai des Antilles au Havre, en passant par une porte coulissante non verrouillée. Filmé par la vidéosurveillance, il s’empare de plusieurs bouteilles de soda et de champagne qu’il cache dans un sac, son pantalon et sous sa veste. Il quitte les lieux quatre minutes plus tard.



Mais le quadragénaire ne s’arrête pas là. Moins d’une heure après, à 4 h 52, il revient dans l’établissement. Cette fois, il repart avec d’autres bouteilles, environ 500 euros en espèces prélevés dans la caisse, ainsi que plusieurs tablettes numériques. Il repart à 4 h 57.