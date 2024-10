Arques-la-Bataille : fumée suspecte dans la bibliothèque de l’école, les enfants mis en sécurité

Les écoliers ont été rassemblés dans la cantine au fur et à mesure de leur arrivée à l’école, le temps pour les sapeurs-pompiers de vérifier l’origine de cette fumée suspecte et de procéder à la ventilation des locaux.



Selon les premiers éléments, un problème électrique en serait la cause.



Les enfants ont pu intégrer les salles de classe en début de matinée, indique une source policière. L’accès à la bibliothèque a été provisoirement condamné.