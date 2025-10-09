Appel à témoins. 32 ans après la disparition de Lydie Logé dans l'Orne, le corps toujours pas retrouvé

La gendarmerie de l’Orne relance un appel à témoins pour retrouver une cavité rocheuse susceptible d’abriter le corps de Lydie Logé, disparue en décembre 1993 à Saint-Christophe-le-Jajolet (Orne).