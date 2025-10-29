Aménagement et ruralité : deux ministres en immersion dans l’Orne, ce vendredi 30 octobre

Françoise Gatel et Michel Fournier, respectivement ministre déléguée chargée de la Ruralité, du Commerce et de l'Artisanat de France et Ministre délégué chargé de la Ruralité, ont choisi la Normandie et plus précisément le département de l’Orne pour illustrer leur feuille de route : décentralisation, revitalisation des communes rurales et accès aux soins. Leur visite s’inscrit dans la continuité du déplacement effectué ce jeudi dans la Manche par le Premier ministre Sébastien Lecornu.



Le premier temps fort de la journée se déroulera à Longny les Villages, avec une halte au médicobus, où les deux ministres iront à la rencontre des professionnels de santé mobilisés sur le terrain. Cette commune labellisée « Petite ville de demain » et « Petite Cité de caractère » présentera ensuite plusieurs de ses projets structurants, dans un format d’échanges participatifs.