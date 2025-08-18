Connectez-vous S'inscrire

Altercation entre voisins à Évreux : un couple interpellé pour violences volontaires


Dimanche soir, rue Saint-Sauveur à Évreux, une querelle de voisinage a dégénéré. Une mère de famille et son fils de 15 ans affirment avoir été frappés par un jeune couple. Les mis en cause ont été interpellés puis relâchés.



Lundi 18 Août 2025 - 18:41



L'altercation a éclaté entre voisins au moment où les victimes sortaient leurs poubelles - Illustration Pixabay
Les faits se sont produits dimanche 17 août, peu avant 22 heures, dans la rue Saint-Sauveur à Évreux (Eure). Alertée pour une altercation entre voisins, la brigade anticriminalité (BAC) s’est rapidement rendue sur place, dans le centre-ville.

À leur arrivée, les policiers recueillent les témoignages d’une femme et de son fils de 15 ans. Tous deux indiquent avoir été agressés alors qu’ils sortaient leurs poubelles. Selon leurs déclarations, une voisine de 22 ans aurait frappé la mère au visage, tandis que son compagnon de 25 ans s’en serait pris violemment à l’adolescent.

Les mis en cause entendus par la police

Le jeune couple a été interpellé par les forces de l’ordre afin d'être auditionné. Les victimes n’ayant pas fait état d’une incapacité totale de travail (ITT), les deux auteurs présumés ont été laissés libres à l’issue de la garde à vue.

Une décision du parquet d’Évreux doit désormais déterminer la suite judiciaire à donner à cette affaire.
 




