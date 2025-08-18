Altercation entre voisins à Évreux : un couple interpellé pour violences volontaires

Les faits se sont produits dimanche 17 août, peu avant 22 heures, dans la rue Saint-Sauveur à Évreux (Eure). Alertée pour une altercation entre voisins, la brigade anticriminalité (BAC) s’est rapidement rendue sur place, dans le centre-ville.



À leur arrivée, les policiers recueillent les témoignages d’une femme et de son fils de 15 ans. Tous deux indiquent avoir été agressés alors qu’ils sortaient leurs poubelles. Selon leurs déclarations, une voisine de 22 ans aurait frappé la mère au visage, tandis que son compagnon de 25 ans s’en serait pris violemment à l’adolescent.