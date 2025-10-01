Alerte incendie à l’institut médico-social de Bolbec : 46 personnes évacuées par précaution

Les secours ont confirmé qu’il s’agissait d’un déclenchement intempestif du système d’alarme incendie - Illustration Google Maps
L’intervention a été déclenchée aux alentours de 14h30 à l’institut médico-social situé avenue Louis-Debray, à Bolbec (Seine-Maritime), à la suite du déclenchement d’un signal d’alarme incendie au sein de cet établissement, classé ERP (Établissement recevant du public), dépendant de la fédération hospitalière de France.
Par mesure de sécurité, 36 résidents et 8 personnels encadrants ont été évacués dans le calme. Aucun blessé n’est à déplorer, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).
Par mesure de sécurité, 36 résidents et 8 personnels encadrants ont été évacués dans le calme. Aucun blessé n’est à déplorer, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).
Un important dispositif mobilisé
Cinq engins et 17 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour cette opération, appuyés par la police nationale. Après reconnaissance des lieux, les secours ont confirmé qu’il s’agissait d’un déclenchement intempestif du système d’alarme incendie. Le système de sécurité incendie a été mis hors service provisoirement par le personnel de sécurité.
Les personnes évacuées ont pu commencer à réintégrer les locaux dans l’après-midi.
Les personnes évacuées ont pu commencer à réintégrer les locaux dans l’après-midi.