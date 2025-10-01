Connectez-vous S'inscrire





Alerte incendie à l’institut médico-social de Bolbec : 46 personnes évacuées par précaution


Une alarme incendie s’est déclenchée ce mercredi après-midi dans un établissement pour personnes handicapées mentales. Le dispositif de sécurité a permis l’évacuation rapide de 36 résidents et 8 membres du personnel.



Mercredi 1 Octobre 2025 - 15:13



Les secours ont confirmé qu’il s’agissait d’un déclenchement intempestif du système d’alarme incendie - Illustration Google Maps
L’intervention a été déclenchée aux alentours de 14h30 à l’institut médico-social situé avenue Louis-Debray, à Bolbec (Seine-Maritime), à la suite du déclenchement d’un signal d’alarme incendie au sein de cet établissement, classé ERP (Établissement recevant du public), dépendant de la fédération hospitalière de France.

Par mesure de sécurité, 36 résidents et 8 personnels encadrants ont été évacués dans le calme. Aucun blessé n’est à déplorer, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).

Un important dispositif mobilisé

Cinq engins et 17 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour cette opération, appuyés par la police nationale. Après reconnaissance des lieux, les secours ont confirmé qu’il s’agissait d’un déclenchement intempestif du système d’alarme incendie. Le système de sécurité incendie a été mis hors service provisoirement par le personnel de sécurité.

Les personnes évacuées ont pu commencer à réintégrer les locaux dans l’après-midi.





Mots clés : Bolbec, enquête, faits divers, incendie, police, pompiers, Seine-Maritime




