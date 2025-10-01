Alerte incendie à l’institut médico-social de Bolbec : 46 personnes évacuées par précaution

L’intervention a été déclenchée aux alentours de 14h30 à l’institut médico-social situé avenue Louis-Debray, à Bolbec (Seine-Maritime), à la suite du déclenchement d’un signal d’alarme incendie au sein de cet établissement, classé ERP (Établissement recevant du public), dépendant de la fédération hospitalière de France.



Par mesure de sécurité, 36 résidents et 8 personnels encadrants ont été évacués dans le calme. Aucun blessé n’est à déplorer, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).