Alcoolisé, il s’introduit par effraction dans un bateau-croisière amarré à Rouen

Intervention presque banale pour les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) de Rouen, dans la nuit de samedi à dimanche. Vers 23h30, un témoin signale à Police-Secours avoir aperçu un homme enjamber l’embarcadère et s’introduire dans un bateau de croisière, la Lutèce, amarré au quai de Boisguilbert à Rouen.



A leur arrivée, les policiers remarquent un individu attablé dans le bateau, une canette de bière à la main. La porte d’entrée est fracturée, le bar et la cabine de pilotage ont été fouillés et la porte du réfrigérateur est grande ouverte.



L’intrus, de nationalité tunisienne, déclare être âgé de 41 ans et sans domicile fixe. Il est alcoolisé. Sur lui, les policiers découvrent un permis de conduire qui n’est pas à son nom : il a été volé.



Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue.