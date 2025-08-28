Alcool, stupéfiants, défaut de permis ... Série d’interpellations pour conduites dangereuses en Seine-Maritime

Illustration DIPN76
Dans la nuit du 27 au 28 août, les policiers de Seine-Maritime ont procédé à plusieurs contrôles routiers notamment dans le Pays de Caux.
À Lillebonne, rue Thiers, vers 23 heures, une conductrice de 21 ans, déjà interpellée le 9 août pour les mêmes raisons, a de nouveau été contrôlée positive au cannabis, alors qu’elle circulait sans permis. Son véhicule, immobilisé lors du premier contrôle, a cette fois été placé en fourrière.
À Bolbec, vers 22h30, route de la Croix-Commare, un automobiliste de 42 ans a reconnu spontanément rouler sans permis et sans assurance. Récidiviste, il a été interpellé.
Quelques heures plus tard, une conductrice de 42 ans a été stoppée rue Georges-Clemenceau, toujours à Bolbec : elle roulait sans éclairage et présentait un taux d’alcoolémie de 0,78 mg/l d’air expiré, soit 1,56 g d'alcool par litre de sang.
Deux interpellations à Dieppe et au Havre
Toujours le 27 août, vers 21h35, rue Jacques-Prévert à Dieppe, un automobiliste a été interpellé. Sans assurance et avec un permis annulé, il était positif au cannabis, à la cocaïne et aux opiacés. L’homme a refusé de se soumettre aux tests d’alcoolémie, de stupéfiants et à la prise de sang à l’hôpital.
Enfin, au Havre, le 28 août à 0h35, les policiers de la BAC ont contrôlé un conducteur qui a refusé de souffler dans l’éthylomètre. L’individu a toutefois reconnu avoir consommé plusieurs ballons de protoxyde d’azote au cours de la soirée. Il a été placé en garde à vue.