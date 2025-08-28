Alcool, stupéfiants, défaut de permis ... Série d’interpellations pour conduites dangereuses en Seine-Maritime

Dans la nuit du 27 au 28 août, les policiers de Seine-Maritime ont procédé à plusieurs contrôles routiers notamment dans le Pays de Caux.



À Lillebonne, rue Thiers, vers 23 heures, une conductrice de 21 ans, déjà interpellée le 9 août pour les mêmes raisons, a de nouveau été contrôlée positive au cannabis, alors qu’elle circulait sans permis. Son véhicule, immobilisé lors du premier contrôle, a cette fois été placé en fourrière.



À Bolbec, vers 22h30, route de la Croix-Commare, un automobiliste de 42 ans a reconnu spontanément rouler sans permis et sans assurance. Récidiviste, il a été interpellé.



Quelques heures plus tard, une conductrice de 42 ans a été stoppée rue Georges-Clemenceau, toujours à Bolbec : elle roulait sans éclairage et présentait un taux d’alcoolémie de 0,78 mg/l d’air expiré, soit 1,56 g d'alcool par litre de sang.