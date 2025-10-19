Alcool et vitesse : un conducteur de 23 ans dans un état critique après une collision sur la N12 à Bazainville (Yvelines)

14 sapeurs-pompiers sont intervenus sur le lieu de l'accident avec six véhicules de secours routier - Illustration
Les secours sont intervenus ce dimanche 19 octobre, peu avant 5h30, sur la N12 au point kilométrique 54, à Bazainville. Une violente collision entre deux véhicules venait de se produire.
Selon les premières constatations, l’un des conducteurs, un homme de 23 ans, a perdu le contrôle de son véhicule dans des circonstances que l'enquête de gendarmerie devra préciser. Ce dernier a percuté de plein fouet l'arrière d'une autre voiture arrêtée sur le bas-côté et dont le conducteur, un homme de 50 ans, était descendiu de l'habitacle au moment de l'impact.
Blessé légèrement et choqué, le quinquagénaire a été transporté en urgence relative à l'hôpital de Rambouillet.
🚨 #SécuritéRoutière
Ce matin sur la N12, à hauteur de Bazainville, un accident corporel s’est produit entre deux véhicules. L’un des conducteurs, fortement alcoolisé, a percuté à très grande vitesse une autre voiture.
❌ L’alcool et la vitesse mettent des vies en danger —… pic.twitter.com/eURaxelogA
— Préfet des Yvelines 🇫🇷 (@Prefet78) October 19, 2025
Entre la vie et la mort
Le jeune conducteur du véhicule en cause a été quant à lui grièvement blessé. Il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et une équipe du SMUR de Versailles avant d'être évacué, médicalisé, vers le centre hospitalier André-Mignot au Chesnay. Son état était alors jugé critique.
Sur X (ex-Twitter), le préfet des Yvelines a réagi dans la matinée : le jeune homme était "fortement alcoolisé" et roulait "à très grande vitesse"
⚠️ Un drame évitable : l’alcool multiplie les risques
1 accident mortel sur 3 est lié à l’alcool.
À 1,5 g/L, le risque d’accident est multiplié par 22.
Si un proche a bu, ne le laissez pas conduire. Proposez un couchage, appelez un taxi ou un VTC.
