Alcool et vitesse : un conducteur de 23 ans dans un état critique après une collision sur la N12 à Bazainville (Yvelines)

L’accident s’est produit tôt ce dimanche matin sur la N12, à hauteur de Bazainville (Yvelines). Le conducteur en cause roulait trop vite et sous l’emprise de l’alcool, selon le préfet.