Agression d'un jeune de 14 ans à Harfleur : le caractère homophobe et la tentative de viol ne sont pas retenus

Dans un communiqué adressé à la presse ce jeudi, la procureure du Havre a annoncé l’ouverture d’une information judiciaire. À la lumière des investigations complémentaires, le caractère homophobe et la tentative de viol, initialement évoqués, n’ont pas été retenus dans la qualification des faits, précise la magistrate.



L’information a été ouverte pour « violences aggravées, vol aggravé et enregistrement et diffusion d’images de violences à d'autres fins que l'information du public ou la preuve en justice »



L’enquête se poursuit pour identifier les auteurs de cette agression et faire toute la lumière sur les circonstances des faits.