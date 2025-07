Agression au couteau sur le Tour de France à Rouen : l’auteur des faits interné en psychiatrie

À lire aussi

Pris en charge dans un premier temps à l’hôpital pour une évaluation clinique, l’homme a néanmoins pu être entendu le lendemain des faits par les enquêteurs. Malgré les nombreux témoignages concordants recueillis et les vidéos de surveillance qui lui ont été présentées, il a formellement contesté les faits qui lui sont reprochés.Le mis en cause, âgé d'une trentaine d'années, s'en était pris à des spectateurs, les menaçant avec un couteau de table, et à un policier de la compagnie républicaine de sécurité (CRS) chargé de la sécurisation de la 4ᵉ étape. Peu avant son interpellation, l'individu avait frappé le fonctionnaire de police au niveau du torse, sans le blesser, protégé par son plastron. Un autre policier, témoin de la scène, avait alors fait usage de son arme et blessé l'agresseur à la cuisse.