Affrontements dans des quartiers d'Evreux : des blessés parmi les forces de l'ordre

De nombreux incendies ont été déclenchés - une dizaine de poubelles et 5 véhicules ont été détruits - et des dégradations sur le mobilier urbain ont été commises. Un incendie de voitures s’est propagé à une maison entraînant l’évacuation de neuf personnes et le relogement des habitants de l’une d’elles.



Les forces de sécurité présentes dans le quartier toute la nuit ont dû faire usage à de nombreuses reprises de grenades lacrymogènes pour rétablir l’ordre. « Au cours de cet événement, 8 gendarmes mobiles ont été légèrement blessés ainsi que plusieurs policiers locaux », précise la préfecture dans un communiqué publié dans la journée.