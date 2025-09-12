Accident sur la D6382 : quatre blessés légers près du Havre (Seine-Maritime)

Ce vendredi matin, vers 8 h 50, les secours ont été appelés pour un accident impliquant deux voitures sur la D6382, entre Montivilliers et Fontaine-la-Mallet (Seine-Maritime), dans le sens Monod vers Le Havre Nord.

Cinq personnes étaient impliquées, dont quatre blessées légèrement, toutes sorties des véhicules avant l’arrivée des sapeurs-pompiers.



Les victimes ont été prises en charge et transportées au centre hospitalier Jacques-Monod. La circulation a été réduite à une voie le temps de l’intervention, qui a mobilisé 13 sapeurs-pompiers et cinq engins.