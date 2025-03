Accident sur la D6014 : un blessé et circulation interrompue, entre Franqueville-Saint-Pierre et Boos

Un accident de la circulation s’est produit ce mardi aux alentours de 13h50 sur la route de Paris, à Franqueville-Saint-Pierre (Seine-Maritime), impliquant une camionnette et un poids lourd.Le conducteur de la camionnette, seul blessé, a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transporté en urgence relative au Centre hospitalier Charles Nicolle, à Rouen. Dans le choc, le réservoir du poids-lourd s'est percé provoquant une fuite de carburant sur la chaussée. Les secours sont actuellement à pied d’œuvre pour récupérer le gasoil et éviter tout risque pour l'environnement immédiat.