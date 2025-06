Accident sur l’A29 à Rouville : une voiture fait des tonneaux, quatre personnes transportées à l’hôpital

L’alerte a été donnée juste avant 8h30. À leur arrivée sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont découvert un véhicule léger accidenté, couché sur le côté après avoir effectué des tonneaux. L’a vident s’est produit sur une portion de l’A29, dans le sens Amiens vers Le Havre.



Quelque 15 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place, avec six engins de secours routier. Leur mission : sécuriser la zone de l’accident et porter secours aux victimes.



Quatre personnes impliquées, dont deux enfants



Le bilan définitif fait état de quatre personnes prises en charge et transportées vers un centre hospitalier : une femme de 27 ans, légèrement blessée et un homme de 37 ans, également blessé léger. Deux enfants âgés de 1 an et demi et 3 ans, indemnes ont été conduits à l’hôpital par précaution



Les causes précises de l’accident ne sont pas encore connues à cette heure. Une enquête devra déterminer les circonstances de cette perte de contrôle. La circulation a été partiellement perturbée pendant l’intervention des secours.