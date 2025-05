Accident sur l’A28 à Quincampoix : un jeune homme blessé après une sortie de route

Le conducteur, un homme âgé de 20 ans, a été pris en charge avec une douleur dorsale. En état d’urgence relative, il a été transporté au CHU de Rouen pour des examens et des soins.



L’intervention a mobilisé 13 sapeurs-pompiers et 4 engins. La gendarmerie était également présente sur les lieux pour sécuriser la zone et procéder aux constatations d’usage.



Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances précises de l’accident.