Accident sur l’A13 en Seine-Maritime : une femme blessée grièvement et 6 km de ralentissement

En amont de l’accident, un suraccident matériel impliquant trois véhicules a été signalé. Aucun blessé n'est à déplorer. Par mesure de sécurité, les services autoroutiers ont mis en place un balisage au niveau de la zone impactée. En conséquence, la circulation très dense en ce jour de départs en vacances ne s’effectue plus que sur une seule voie. Un bouchon de 6 km est constaté entre Oissel et Moulineaux, indique Bison futé à 9 h 30.



Il est fortement recommandé d’éviter le secteur et de privilégier des itinéraires alternatifs.