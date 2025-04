Accident sur l’A13 à hauteur de Tourville-la-Rivière : un motard blessé légèrement

Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce samedi 5 avril à 12h36 sur l’autoroute A13, dans le sens Paris-Caen, à hauteur de Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime), suite à un accident de la circulation impliquant une moto et un véhicule léger.



Six sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour sécuriser la zone d’intervention et porter assistance à la victime. À leur arrivée, le motard, un homme de 28 ans, présentait des blessures légères. Il a été pris en charge avant d’être transporté au centre hospitalier du secteur.



Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances précises de l’accident.