Accident sur l’A13 à Oissel en Seine-Maritime : cinq blessés et un bouchon de 6 kilomètres vers Caen

Un accident de la circulation impliquant un poids lourd, un fourgon utilitaire et un véhicule léger s’est produit ce lundi matin à hauteur de la commune de Oissel (Seine-Maritime), sur l’autoroute A13 en direction de Caen (sens Paris → Caen), au point kilométrique 111.



L’alerte a été donnée aux alentours de 8 heures. À l’arrivée des secours, cinq personnes étaient impliquées, toutes blessées légèrement. La voie de droite a été bloquée et balisée pour permettre l’intervention des secours.



Dix-neuf sapeurs-pompiers ont été mobilisés avec six véhicules de secours routier pour sécuriser la zone et prendre en charge les victimes, qui ont toutes été transportées vers un hôpital du secteur pour des examens.



Selon Bison Futé, cet accident a provoqué la formation d’un embouteillage de près de 6 kilomètres, avec une tendance à la dégradation du trafic. Les usagers sont appelés à la plus grande prudence à l’approche du secteur. Le trafic est désormais redevenu normal à cette heure.