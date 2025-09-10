Connectez-vous S'inscrire




Accident mortel sur la ligne Paris - Granville à L’Aigle : la circulation des trains a repris progressivement dans la soirée


La circulation des trains a été interrompue plusieurs heures mercredi soir sur la ligne Paris-Granville, après un accident de personne survenu dans le secteur de L’Aigle (Orne).



Mercredi 10 Septembre 2025 - 22:15



Illustration
Illustration
La circulation des trains a été fortement perturbée ce mercredi 10 septembre en fin de journée sur la ligne Paris-Granville, à la suite d’un accident de personne survenu dans le secteur de L’Aigle (Orne).

18h55 – Le train 3435 a heurté une personne et s’est retrouvé immobilisé en pleine voie. La circulation a été interrompue dans les deux sens, le temps de l’intervention des pompiers, des forces de l’ordre et des équipes SNCF. Le train 3441, parti de Paris-Montparnasse, a accusé un retard d’une quinzaine de minutes avant d’être retenu à Dreux pour les besoins de l’enquête. Le 3479 a également été immobilisé en gare de Dreux.
20h35 – L’enquête était toujours en cours. Des bus de substitution ont été mis en place pour les voyageurs du 3435 afin d’assurer la fin de leur trajet. Le 3479 a finalement été limité à Dreux, les passagers étant invités à se reporter sur le 3441. Les pompes funèbres sont intervenues sur place.

22h10 – Les opérations de levée de corps et de constatations étant achevées, les équipes techniques SNCF ont procédé aux vérifications des installations ferroviaires.

22h50 – La circulation a pu reprendre progressivement. SNCF a toutefois indiqué que des répercussions pourraient affecter les premiers trains du lendemain matin.

📞 À la suite de cet accident, un numéro vert d’assistance psychologique a été mis à disposition pour les voyageurs du 3435 : 0800 120 821, accessible gratuitement et anonymement, 7j/7 de 9h à 20h.
 




Mots clés : accident, enquête, faits divers, L’Aigle, Orne, SNCF




10/09/2025

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

