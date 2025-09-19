Connectez-vous S'inscrire




Accident mortel sur l’A13 à Heudebouville : éjecté de sa voiture, le conducteur déclaré décédé


Un homme de 25 ans a perdu la vie ce vendredi matin sur l’A13, dans l’Eure. Sa voiture, seule en cause, a heurté le terre-plein central avant de se retourner.



Vendredi 19 Septembre 2025 - 09:01



Illustration infonormandie
Illustration infonormandie
Un grave accident de la circulation a coûté la vie à un automobiliste de 25 ans, ce vendredi 19 septembre au petit matin, sur l’autoroute A13 dans l’Eure. Le drame s’est produit dans le sens province-Paris, à hauteur de l’ancienne barrière de péage d’Heudebouville.

Selon les premières constatations, la voiture, seule en cause, a pour une raison encore indéterminée, percuté violemment le terre-plein central avant de se retourner et de s’immobiliser sur le toit. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont découvert le conducteur éjecté de l’habitacle. En arrêt cardio-respiratoire, il a été déclaré décédé sur place par le médecin du SMUR.
 

L’A13 fermée vers Paris

L’autoroute a été fermée temporairement en direction de Paris afin de permettre l’intervention des secours, l’enlèvement de l’épave et les constatations. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Gaillon pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.
 





Mots clés : accident, enquête, Eure, faits divers, gendarmerie, pompiers



