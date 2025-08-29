Connectez-vous S'inscrire

Accident mortel cette nuit sur l’A13 à hauteur de Flins-sur-Seine dans les Yvelines : l’autoroute fermée vers Paris


Un accident impliquant « plusieurs poids lourds » a nécessité la fermeture de l’autoroute A13 au milieu de la nuit dans les Yvelines. La collision a fait au moins un mort, selon Bison futé.



Vendredi 29 Août 2025 - 01:35



Un grave accident impliquant au moins trois véhicules, dont des poids lourds, s’est produit dans la nuit de ce jeudi à vendredi sur l’autoroute A13, entre Flins-sur-Seine et Bouaf’le (Yvelines). Le choc a fait au moins un mort et a entraîné la fermeture de l’autoroute au niveau de la sortie 9 (Flins) et prendre la direction d’Aubergenville et d’Ecquevilly, via la N13.

Autoroute coupée et bouchon

L’accident est survenu peu après minuit, dans le sens Cherbourg-Paris (ouest-est), au point repère 35+496. Trois véhicules sont entrés en collision, à indiqué Bison futé, qui fait état d’un mort. 

Un bouchon de 2 km s’est formé en amont de la collision.

Les équipes d’intervention, les forces de l’ordre et les secours sont restés mobilisés une bonne partie de la nuit pour sécuriser la zone, porter assistance aux victimes et permettre les opérations de dégagement




Accident mortel cette nuit sur l'A13 à hauteur de Flins-sur-Seine dans les Yvelines : l'autoroute fermée vers Paris

29/08/2025

