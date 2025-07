Accident grave sur la D490 en Seine-Maritime : un automobiliste incarcéré sous un pont

À l’arrivée des secours, le conducteur, un homme âgé d'environ 20 ans, se trouvait toujours à l’intérieur du véhicule, incarcérée. La victime est actuellement en cours de prise en charge par les sapeurs-pompiers et une équipe du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). Cinq engins et dix pompiers ont été mobilisés pour cette intervention, aux côtés des gendarmes et du SMUR. L’hélicoptère Dragon 76 a également été engagé pour évacuer la victime si nécessaire.



La route départementale 490 qui relie Yvetot et Rives-en-Seine est fermée à la circulation dans les deux sens pour permettre l’intervention des secours.