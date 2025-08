Accident grave à Vernon (Eure) : un pilote de scooter grièvement blessé boulevard du Maréchal Leclerc

Un accident de la circulation s’est produit ce vendredi 1er août, peu après 19h15, boulevard du Maréchal Leclerc à Vernon (Eure). Un scooter et un véhicule léger sont entrés en collision dans des circonstances encore indéterminées.



Le pilote du deux-roues, un homme de 36 ans, a été grièvement blessé. Pris en charge sur place par les sapeurs-pompiers et une équipe du SMUR, il a été transporté en urgence médicale à l’hôpital d’Évreux.



La conductrice de la voiture, une femme âgée de 49 ans, est indemne selon les secours.



Sept sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention, aux côtés du SMUR et des forces de police, en charge de l’enquête pour déterminer les causes de la collision.