Accident entre un poids lourd et une voiture sur l’A13 à Tourville-la-Rivière, en Seine-Maritime

Un choc entre une voiture et un poids lourd a fait une blessée légère ce mercredi en fin d’après-midi sur l’A13, dans le sens Paris-Caen. L'accident a provoqué un bouchon de 2 kilomètres.

