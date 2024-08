Accident entre un bus et une voiture à Rouen : un homme légèrement blessé

Treize sapeurs-pompiers et quatre engins ont été mobilisés sur place. Après avoir sécurisé la zone et balisé le périmètre, les secours ont procédé au dégagement du conducteur de la voiture, un homme de 31 ans. Ce dernier a été blessé légèrement, le conducteur du bus est indemne.



La voie TEOR a été fermée à la circulation le temps de l'intervention des secours. Les causes de l'accident font l'objet d'une enquête des services de police.