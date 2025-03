Accident entre trois poids lourds à la bifurcation A131/A29 en Seine-Maritime : circulation coupée

Un accident impliquant trois poids lourds s’est produit ce mardi vers 12h45 à la bifurcation entre l’autoroute A131 et l’autoroute A29, en direction du pont de Normandie (Seine-Maritime).



Le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) a rapidement mobilisé dix sapeurs-pompiers et cinq véhicules de secours routiers sur place. Deux personnes blessées légèrement ont été prises en charge par les secours.



En raison des opérations d’intervention, la bifurcation a été fermée à la circulation. Il est recommandé aux automobilistes d’éviter le secteur et d’emprunter des itinéraires alternatifs.



Les causes de l’accident restent à déterminer.